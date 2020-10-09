Рудковская похвасталась комнатой и одеждой новорожденного сына

Москва, 9 октября. Известный продюсер Яна Рудковская продолжает делиться с подписчиками радостями материнства. На этот раз знаменитость на своей странице в Instagram похвасталась детской комнатой, а также одеждой новорожденного сына.

После появления на свет маленького Арсения, которого, по данным СМИ, в конце сентября родила суррогатная мать, Рудковская получила множество подарков. В Instagram Stories она продемонстрировала одежду для малыша. Например, среди презентов нашлись куртка, пинетки, шапочка и пижама Dior.

Также Рудковская показала белую кроватку, которую выбрала для маленького Арсения. Мебель очень понравилась старшему сыну Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко — Саше, известному под прозвищем Гном Гномыч.

«Саня требует срочно сделать ему такую же кроватку его размеров и говорит, что, когда он был малыш, у него таких колыбелек и спальных мест не было», — рассказала продюсер.

Многие поклонники Рудковской в очередной раз поздравили ее с пополнением в семье. Однако среди подписчиков продюсера нашлись и те, кто раскритиковал ее за хвастовство брендами.

«А почему мебель-то не Dior?» — саркастично поинтересовался tol7544.

«Смотрите, нищеброды, как жить надо», — пошутил vandam.1986.

«Выглядит все, как будто в магазин сходили за новой игрушкой», — возмутилась gulmirabukharova.

Также некоторые фолловеры Рудковской выразили мнение, что она уже переборщила с рекламой в соцсетях.

«Вы ребенка зачем завели?! У вас сплошная реклама того, этого. Даже на этом зарабатываете. Ему и месяца-то нет. <…> Вам денег мало что ли?! Наслаждайтесь материнством, Яна, вы же так хотели ребеночка», — посоветовала munaandmira.

Отметим, что любовь Рудковской к дорогим брендам расцвела с новой силой после появления малыша. Ранее стало известно, что маленький Арсений выезжает на прогулку в коляске за полмиллиона рублей.