В Сети показали сексуальные «коронавирусные» наряды на Хеллоуин

Москва, 9 октября. Зарубежные интернет-магазины уже приступили к подготовке к Хеллоуину. Дизайнеры, вдохновившись средствами защиты против коронавирусной инфекции, создали сексуальные костюмы, отображающие реальность 2020 года.

В ассортименте американского бренда Yandy появился довольно откровенный костюм антисептика для рук. Модель одета в боди мятного цвета с логотипом Yandy Hand Sanitizer и прозрачный сарафан длины мини. Стоимость такого комплекта составляет почти 70 долларов (чуть более пяти тысяч рублей).

Это не одна компания, которая вдохновилась пандемией коронавируса и мерами предосторожности. Так, у калифорнийская компании праздничной одежды Tipsy Elves появился костюм, который полностью имитирует внешний облик бутылки санитайзера и подходит как для женщин, так и для мужчин. Стоимость такого наряда составляет 100 долларов (более семи тысяч рублей).

Компания Rasta Imposta выпустила сразу несколько костюмов средств защиты против коронавируса. В частности, антибактериальные салфетки бутилированный и настенный антисептик, а также рулон туалетной бумаги.

Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. По последним данным, в мире выявлено более 36,5 миллиона случаев заражения. Более 25 миллионов пациентов с коронавирусом смогли победить инфекцию, отметил Infox.ru. Миллион человек погиб.