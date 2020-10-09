Симоньян сравнила платье президента Эстонии с эмблемой Sputnik

Москва, 9 октября. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила штаб-квартиру НАТО в платье с расцветкой, напоминающей эмблему Sputnik Эстонии, написала в своем Twitter главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Платье подозрительно похоже на эмблему нашего Sputnik Эстония. Того самого, которого она только дустом не пыталась выжить из страны. Коллектив, вы внедрились в команду президентских стилистов? Премия в бухгалтерии», — написала Симоньян.

Так российская журналистка иронично намекнула на скандал с эстонским филиалом Sputnik, который закрылся с 1 января 2020 года, перед этим 35 его сотрудников уволились под угрозой уголовного преследования. Сотрудники информагентства в Эстонии объяснили, что местная полиция и пограничная служба выдвинули им ультиматум — аннулировать трудовые договора, в противном случае против них будут заведены уголовные дела. В Таллине обосновали свои действия санкциями, которые Евросоюз ввел в 2014 году.

МИД России в свою очередь назвал угрозы Эстонии журналистам неприемлемыми и призвал международные правозащитные организации обратить внимание на ситуацию. В частности, гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал смешным решение Латвии запретить вещание семи каналов RT на территории государства.

Также в нарушении норм, касающихся свободы слова, власти Литвы, Латвии и Эстонии обвинил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Он отметил, что власти указанных выше стран безосновательно запрещают въезд журналистам некоторых русскоязычных СМИ, блокируют контент, закрывают счета в банках и лишают их аккредитации.