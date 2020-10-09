Обвиненный в плагиате Тимати пригрозил Криду

Москва, 9 октября. Известный певец Егор Крид в Instagram отреагировал на участие рэпера Тимура Юнусова (Тимати) в шоу «Холостяк» и обвинил его в плагиате. Исполнитель в ответ пригрозил ему конфликтом.

Крид (настоящее имя Егор Булаткин) в прошлом году покинул лейбл Black Star inc., одним из основателей которого является Тимати. Певец сумел сохранить псевдоним и песни, что не удавалось многим другим артистам. Он начал сольную картеру, поработал с рэпером Моргенштерном и снялся в шоу «Холостяк».

Тимати в июле этого года тоже объявил об уходе из Black Star inc. Затем записал хит с Моргенштерном, а также планирует сняться в «Холостяке». Таким образом, он, по сути, повторил путь Крида. Певец не мог этого не заметить.

«Nice copy-paste. Ушел из Black Star, записал feat с Моргенштерном и пошел на шоу «Холостяк». Что дальше, Тимати?! P.S. Хоть имя не забрал», — высказался Крид в посте.

Ответ рэпера не заставил себя долго ждать.

«Дальше нас ждет конфликт. Готов ли ты к нему, сладкий мальчик?» — написал он.

Недавно модель Анастасия Решетова призналась, что 2020 год стал для их отношений с Тимати тяжелой проверкой на прочность. Девушка объявила о расставании и отметила, что изменилась как она сама, так и ее взгляды на жизнь, хотя роман с певцом был «многогранным и эмоциональным».

После сообщений об участии рэпера в шоу «Холостяк» Решетова заявила, что теперь точно не вернется к исполнителю, а их общий сын будет расти без отца. Модель подчеркнула, что у нее есть принципы.

Тем временем «Утро.ру» рассказало, что Тимати за рекламу в Instagram берет от миллиона рублей.