Эко-активистов разгневало лицемерие принца Гарри и Меган Маркл

Москва, 9 октября. Лицемерие принца Гарри и его супруги Меган Маркл, которые считают себя защитниками окружающей природы, разгневало эко-активистов, сообщило издание «7дней.ру».

Сотрудники организации SaveOnEnergy проанализировали деятельность десяти членов королевской семьи Великобритании, направленную на защиту экологии.

Принц Гарри и Меган Маркл считают себя главными борцами за сохранение природы, но оказались на последних местах в списке. Дело в том, что супружеская пара использует частные самолеты, которые оставляют «углеродный след». За это они потеряли максимальное количество баллов. Гарри и Меган получили в общей сложности по восемь баллов, им их дали за поддержку экологических проекта, а также за ношение «экологичной» одежды.

Больше всего баллов набрал принц Чарльз. Он занял лидирующую позицию в рейтинге с 156 баллами. Чарльз потерял несколько баллов за счет своих частых авиаперелетов. Большую часть из которых он совершает не ради собственных развлечений, как Гарри и Меган, которые летали на частных самолетах в Ниццу и на Ибицу. В основном он ездит по государственной необходимости, например, когда нужно подменить 94-летнюю королеву Елизавету II.