Решетова прокомментировала участие Тимати в «Холостяке»

Москва, 9 октября. Модель Анастасия Решетова отреагировала на участие Тимати в шоу «Холостяк». Она заявила, что не вернется к рэперу после проекта, а их общий сын будет расти без отца. Об этом она написала в Instagram.

«Как бы ни было жалко, что мой сын будет расти без отца рядом, но после «Холостяка» я ни с кем сходиться не собираюсь», – написала девушка.

Решетова настаивает, что у нее есть принципы. Именно из-за них воссоединение с музыкантом невозможно. Напомним, что участие Тимати в «Холостяке» стали обсуждать после информации от телеканала ТНТ.

ТНТ официально объявил Тимура Юнусова (Тимати) новым участником битвы за любовь. Незадолго до этого Решетова и Тимати расстались.

Однако не все верят в расставание модели и музыканта. Певица Слава считает, что это всего лишь «грязный пиар», потому что Тимати нужно подогреть интерес публики к своему творчеству.

По ее словам, у Тимати и Решетовой все в порядке, они живут в месте. Тема расставания всплыла в СМИ накануне выхода нового альбома певца. Слава осуждает таких музыкантов, которые готовы поднимать свои рейтинги за счет «выноса сора из избы».

Певица также обвинила Наташу Королеву и Сергея Тарзана Глушко, устроивших такие «страсти» вокруг их личной жизни. По ее мнению, музыканты должны писать и исполнять песни, а не лить «грязь» в СМИ.