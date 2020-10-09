Рэпер Гуф за три года потерял более 10 друзей

Москва, 9 октября. Рэпер Гуф рассказал, что за три года потерял 12 друзей. Информацию он раскрыл в интервью шоу «Гастролер».

Гуф рассказал об отношениях с новой девушкой, дизайнером Юлией Королевой. Рэперу комфортно с новой избранницей, так как она умеет себя вести. Долматов сообщил, что уже несколько раз летал с Королевой отдыхать. Спокойные отношения спасли рэпера от частого употребления наркотических веществ и алкоголя, а также развязного образа жизни.

Рэпер порадовался, что смог дожить до 40 лет, так как многие его друзья умерли раньше.

«То, что дожил до 40, это очень круто. Я похоронил столько людей в этом году. За три года — человек 12. Страшно очень. Стараюсь как-то не жестить», — сообщил Гуф.

Ранее среди фанатов рэп-исполнителя распространился слух, что Долматов сделал предложение Королевой, однако та опровергла эту информацию.

«Замуж пока не звал. У нас простые и лайтовые отношения. О какой-то серьезности речи не идет. Если мне понравится кто-то или он захочет другую девушку, мы сможем отпустить друг друга», — рассказала Королева.

Напомним, ранее фанатов удивило фото располневшего Гуфа. Похоже, проблема лишнего веса не сильно беспокоит 41-летнего Гуфа. Он без стеснения публикует в социальных сетях фото и видео, на которых бросаются в глаза его второй подбородок и отросший живот. При этом фанаты рэпера не одобряют подобные перемены в его внешности.