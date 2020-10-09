Власти Камчатки опубликовали карту с результатами анализов проб воды

Петропавловск-Камчатский, 9 октября. Власти Камчатского края опубликовали карту с результатами анализов проб морской воды в прибрежных районах Тихого океана. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Солодов.

Исследованием воды, воздуха и грунта занимаются специалисты Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, МЧС, Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края, ученые и многие другие ведомства.

«На сайте kamgov.ru (официальный сайт правительства Камчатского края. — Прим. ФАН) заработала картографическая версия данных по результатам анализов», — написал Солодов.

Длина пятна загрязнения у берегов Камчатки уже достигла 40 километров. Специалисты Росприроднадзора зафиксировали в образцах воды превышение железа, фенола и фосфат-иона, передает НСН.

Эксперты рассматривают несколько возможных факторов и причин загрязнения, один из них связан с выбросами в реку Налычева в районе вулкана Козельский. Генпрокуратура России взяла ситуацию под свой контроль.

Как напоминает Infox.ru, первыми о случившемся в Тихом океане сообщили серферы, которые ныряли на глубину. Они рассказали об останках животных на дне залива.