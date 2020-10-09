Эксперт назвал способ управлять компьютером со смартфона

Москва, 9 октября. Включить компьютер со смартфона удаленно можно с помощью нескольких методов, а управлять ПК или ноутбуком позволят приложения удаленного доступа. Об этом рассказал эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко агентству «Прайм».

По словам специалиста, включить компьютер удаленно со смартфона позволяет технология Wake-On-Lan (W-O-L).

«Это постоянная подача питания на сетевой адаптер, который просматривает входящий трафик и по запросу включает компьютер», — пояснил Гриценко.

Еще один метод, названный экспертом, — изменить настройки материнской платы (BIOS) таким образом, чтобы компьютер включался при возникновении напряжения, а затем включить устройство в смартрозетку, передает «Вечерняя Москва». Такая розетка подключается к Интернету, а управлять ею можно с помощью специального приложения на смартфоне.

Как только в розетку пойдет ток, компьютер включится. Подключиться к нему можно будет с помощью приложений для удаленного доступа, но сначала нужно настроить автозапуск такой программы при включении ПК. Совершать действия на компьютере удаленно позволяют программы TeamViewer, Parallels и Microsoft Remote Desktop.

«Это удобно: можно помочь знакомым решить какие-то технические проблемы или скачать с компьютера файл, который хранится локально», — рассказал Гриценко.

Также эксперт добавил, что данные приложения позволяют выключить компьютер сразу после завершения работы.