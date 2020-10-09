Степанюк: Саммит ЕС подтвердил колониальный статус Украины

Украинские политологи подвели итоги саммита Украина — ЕС, прошедшего на днях в Брюсселе. По их мнению, Европа вновь не дала Киеву никаких послаблений и льгот, а президент страны Владимир Зеленский вернулся с «четкого саммита» ни с чем, передает корреспондент ФАН из украинской столицы.

Как отмечают киевские эксперты, по итогам саммита Украина — Евросоюз президенту Зеленскому пообещали новые небольшие кредиты (что на Банковой считают успехом). А вот речи об отмене безвиза с ЕС, чего искренне опасались в Киеве, не было вовсе. Зато Украина взяла на себя обязательство провести судебную реформу, которая поставит процесс отбора судей под полный контроль Запада.

Самой острой темой на саммите стало стремление Запада сохранить контроль над «антикоррупционной вертикалью» НАБУ — САП — Высший антикоррупционный суд. Офис президента уже второй месяц тщетно пытается поменять их руководителей — например, убрав с поста главу НАБУ — «человека Госдепа» Артема Сытника. Но увы — Зеленскому в Брюсселе вновь щелкнули по носу, дав понять, чтобы он не пытался оспаривать контроль Запада над антикоррупционными структурами собственной страны.

Впрочем, сам украинский лидер, подводя итоги саммита, излучал оптимизм. По его словам, саммит показал, что «Украина является интересной, перспективной и ответственной, не боится вызовов и уверенно идет к полноправному членству в ЕС».

«Знаете, это действительно был хороший саммит. Все четко, по-партнерски, с огромным взаимным уважением и интересом. Все потому что мы интересные, перспективные и ответственные. Мы не боимся любых вызовов и слово свое держать умеем. Мы уверенно идем к полноправному членству в ЕС, и это главный итог встречи в Брюсселе. Украина уже переросла Соглашение об ассоциации и стремится к ее обновлению», — заявил президент.

По его словам, Украина вскоре получит промышленный безвиз, что даст больше возможностей для украинского экспорта. ЕС поможет Украине получить вакцину от коронавируса. Зеленский добавил:

«Евросоюз поддержал нашу активность в «нормандском формате» и трехсторонней контактной группе, все аспекты переговоров понятны нашим европейским друзьям».

Местные аналитики сочли «отчет» Зеленского с саммита жалкой попыткой «сделать хорошую мину при плохой игре». По мнению киевского политолога, экс-сотрудника Института мировой экономики НАН Украины Всеволода Степанюка, саммит «в очередной раз подтвердил колониальный статус Украины».

«На прошедшем саммите не было принято никаких серьезных изменений в договор об ассоциации, уничтожающий нашу экономику. То, что европейцы обещают пересмотреть этот договор в некоторых пунктах и «усилить сотрудничество» — просто пиар. Речь идет о цифровом сотрудничестве в документах и неких экологических вопросах. И то и другое более выгодно ЕС, чем Украине. Цифровое сотрудничество — еще и усиление контроля над Украиной со стороны ЕС. Оценивая саммит, можно сказать, что Украина ничего не добилась от Евросоюза. У нас не увеличены квоты, нет технического безвиза для экспортеров. В ЕС по-прежнему не признают наши стандарты и сертификаты», — сказал Степанюк.

Перечень вопросов для «усиления сотрудничества» не включает в себя самые важные для Украины вопросы, говорит экономист. Главный из них — мизерные квоты на беспошлинный экспорт украинских товаров в ЕС при практически полной открытости украинского рынка для европейцев.

«Наша экономика остро нуждается в инструментах защиты внутреннего рынка от агрессивного экспорта из Европы. Украине необходимо выбить себе возможность поднимать пошлины для европейских товаров, аналоги которых производятся в стране. Вместо этого нам предложили поработать над направлениями, которые для нас не имеют экономического смысла. Более того, в «зеленых» инициативах таится ловушка для Украины. Европейцы хотят компенсировать экологический ущерб от собственного экономического развития за счет деиндустриализации развивающихся стран, вроде нашей. То есть за наш счет сбалансировать выбросы своей промышленности в атмосферу», — указал Степанюк.

По его словам, несмотря на браваду Зеленского, саммит Украина — ЕС оказался абсолютно бесполезен для Киева.

«Он только подтвердил колониальный статус Украины по отношению к ЕС. Ни одного вопроса, который был бы интересен Украине и ее производителям, в повестке форума не было. При этом безвизовый режим, о котором упоминали на саммите, никакого отношения к ассоциации не имеет. Это отдельный договор, который регулируется конкретными правовыми документами и актами. То есть, когда ЕС угрожает разорвать договор о безвизе с Украиной, то они лукавят. Есть правила, по которым отдельной стране тяжело безвиз получить, но по тем же правилам безвизовый режим очень тяжело и аннулировать. Если европейцы попробуют отозвать его без веских оснований, то они рискуют нарушить хартию прав человека, — сообщил Степанюк. — У Зеленского явно хотели от саммита, чтобы европейцы наметили Украине путь хотя бы до кандидата в члены ЕС. Но те даже не пожелали говорить на эту тему».

Глава Украинского института политики Руслан Бортник напомнил — в преддверие саммита было смешно наблюдать, как «соросята», встроенные в украинскую власть, «разгоняют» тему об «угрозе потери безвиза».

«Украина и так получила безвизовый режим по бешеной цене. А безвиз Украины с Евросоюзом работает исключительно на экономику ЕС, пока наша страна теряет лучшие кадры и экономические перспективы. Зато Европа получает дешевую и очень квалифицированную рабочую силу, — пояснил Бортник. — Украинцы, которые едут работать в страны ЕС, платят там высокие местные налоги, но не имеют никакой соцзащиты, то есть надеяться на пенсии они не могут. Уже поэтому, с точки зрения экономики, безвиз работает только на европейскую экономику. В первую очередь от него выиграли Польша, Венгрия, Словакия и страны Прибалтики. С социальной точки зрения — таков был запрос части нашего общества, на Западной Украине хотели иметь безвиз любой ценой. В итоге мы получили этот безвиз по баснословной цене, и Европа ни за что не откажется от такого бонуса. А наших лидеров еще и умудряются этим пугать! Видимо, таков уровень их компетентности».

Кроме того, отметил глава УИП, заявления о возможной отмене безвиза с ЕС «несколько запоздали»: этот режим и так не работает с марта 2020-го из-за карантина по коронавирусу.

Как заявила политический обозреватель Ирина Тиран, тот факт, что ЕС обещал Украине некую финансовую помощь (ее размер не уточняется), не спасет ситуацию в стране.