В Госдепе похвастались достижениями посольства в Чехии

Вашингтон, 9 октября. Генеральный инспекторат Госдепартамента обнародовал данные о работе посольства Соединенных Штатов в Праге. RT ознакомился с отчетом ведомства.

Согласно документу, среди прочих мероприятий диппредставительство просило деньги в рамках проекта «Фонд противодействия российскому влиянию».

«В 2019 бюджетном году посольству были одобрены запрашиваемые ресурсы в рамках проекта «Фонд противодействия российскому влиянию», также оно израсходовало гранты от Центра глобального взаимодействия на сумму 314,7 тысячи долларов», — говорится в отчете.

В ведомстве указали, что фонд призван помочь отдельным государствам защитить их важнейшие объекты инфраструктуры и выборные механизмы от кибератак.

Еще два года назад посольство потратило 1,4 миллиона долларов в рамках двусторонней программы международного финансирования военного образования и подготовки, которые направлены на программы в военных учебных заведениях Штатов.

Также ведомство похвасталось успехами посольства США в Праге, отметив закупку властями Чехии американских вертолетов, которые заменили советскую и российскую технику. Так был заключен контракт на 646 миллионов долларов, в ведомстве считают эту сделку крупнейшей закупкой военной техники в истории Чехии.