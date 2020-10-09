Вокс назвала Шнурова манипулятором, который сделал из «Ленинграда» секту

Москва, 9 октября. Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс назвала лидера группы Сергея Шнурова манипулятором, под властью которого находились коллеги-музыканты. В интервью для YouTube-канала «Изнанка. Женщины» она заявила, что скандальный фронтмен однажды заставил ее раздеться на сцене, прикрывая это благородными мотивами.

«Он очень хороший манипулятор. Сделал из «Ленинграда» секту. Всем внушал, что мы команда, одно целое, семья. И судя по тому, как он сейчас всех ребят кинул, оставив без копейки, все это было ложью. Просто я раньше всех это поняла», — призналась артистка, со скандалом покинувшая группу.

Изначально отношения Шнурова и Вокс были хорошими. Музыкант помогал вокалистке и поддерживал ее в период конфликта с другой звездой группы — Юлией Коган. Однако позднее она поняла, что тот просто втирался в доверие.

«Он вешал на меня крючки, чтобы в дальнейшем манипулировать. Помню, когда вводили закон о запрете мата, у Сережи случилась истерика. Он пил три дня. В итоге запер меня в своем номере на 17 часов и начал внушать, что я должна раздеться на сцене. Что так я нас всех спасу, помогу, выручу группу. И я повелась, как лохушка, ведь раньше-то он мне помогал, и я ему как бы должна», — призналась певица.

Вокс вспоминает, что после этого чувствовала себя крайне плохо и даже потеряла голос. Кроме того, она поссорилась с мужем и потеряла аппетит.

После нескольких подобных инцидентов артистка поняла, что из «Ленинграда» нужно уходить. Подготовка к этому заняла много времени — Вокс подыскала новых солисток на свое место.

Ранее Вокс подробно рассказывала о конфликтах внутри группы в беседе с Даной Борисовой в программе «Star Парад» на ФАН-ТВ.