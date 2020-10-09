ЦБ РФ отозвал лицензии у банков «Майский» и «Прохладный»

Москва, 9 октября. Центробанк России отозвал лицензии у банков «Майский» и «Прохладный», работающих в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ РФ.

Отмечается, что банк «Майский» занимал 350-е место в банковской системе России, а «Прохладный» — 348-е место. Обе кредитные организации нарушили федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Центробанка. Выяснилось, что и «Майский», и «Прохладный» занижали величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем ЦБ неоднократно применял меры к кредитным организациям в течение года.

Кроме того, банк «Майский» нарушил законодательство в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. «Прохладный» проводил схемные операции по сокрытию уровня просроченной задолженности и формированию процентных доходов. Информация о нарушениях в работе обеих кредитных организаций будет передана Центробанком в правоохранительные органы.

Ранее ЦБ РФ отозвал лицензию у московского Тэмбр-Банка. В работе кредитной организации были выявлены нарушения законодательства.