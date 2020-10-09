Прилучный показал, как веселится с детьми в отсутствие Муцениеце

Москва, 9 октября. Известный актер Павел Прилучный показал на фото и видео в Instagram, как веселится с детьми в отсутствие бывшей жены, артистки Агаты Муцениеце.

Звезда сериала «Мажор» позволил экс-супруге расслабиться в одиночестве и взял заботу о детях на себя. Прилучный привез Тимофея и Мию в коттедж, где живет с новой возлюбленной, актрисой Мирославой Карпович.

32-летний артист сначала учил детей играть в шахматы и дурачился с ними на камеру. А затем исподтишка снимал, как четырехлетняя Мия танцует под зажигательную мелодию. Прилучный наложил на видео фильтр, благодаря которому каждое движении девочки сопровождалось разрядом молнии.

Прилучный и Муцениеце прожили в браке почти девять лет. Бракоразводный процесс завершился летом этого года. Актриса и модель на камеру пожаловалась на неадекватное поведение супруга и даже побои с его стороны.

Актер после расставания закрутил роман с Карпович. Недавно звезда сериала «Папины дочки» опубликовала фотографию в свадебном платье, чем тут же взволновала подписчиков. Многие решили, что это недвусмысленный намек Прилучному.

Сам Прилучный после развода занялся своим внешним видом и, судя по снимку со съемочной площадки сериала «В клетке», чрезвычайно преуспел в этом деле. Поклонницы пришли в восторг от рельефных мускулов актера и признались, что даже завидуют Карпович.