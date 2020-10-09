Буланова прокомментировала слухи об алкоголизме Овсиенко

Москва, 9 октября. Певица Татьяна Буланова прокомментировала слухи об алкоголизме Татьяны Овсиенко, передает «Телепрограмма».

Буланова уверяет, что у Овсиенко никогда не было проблем с алкоголем. Более того, она недавно виделась с Татьяной, и та произвела впечатление здорового человека.

«Я участвовала вместе с ней не так давно в программе «Привет, Андрей!» Она не производит впечатление человека, который страдает алкоголизмом. Это полная чушь, что пишут про нее в последнее время», — рассказала Буланова.

Артистка отметила, что с семьей Овсиенко не знакома, а журналисты постоянно «пишут всякую ерунду».

«Не знаю, что происходит у нее в семье, не знакома с ее мужем. Насколько знаю, у нее никогда не было проблем со спиртными напитками. Журналисты придумывают, постоянно преувеличивают и пишут всякую ерунду», — сказала Буланова.

Ранее Татьяна Овсиенко опровергла информацию о своем алкоголизме. Соцсети певицы заполонили поклонники, выражающие обеспокоенность за сложную судьбу Овсиенко. В комментарии пришла давняя фанатка артистки и сообщила, что разочаровалась в певице. В ответ Овсиенко назвала слухи об алкоголизме бредом и иронично посоветовала «побольше читать новости». В комментариях подписчики предположили, что опровержение было дано не самой певицей, а специально нанятым человеком.