Коротченко объяснил, почему американцы не нашли подлодку РФ возле Кипра

Москва, 9 октября. Американцам не удалось отыскать подлодку РФ вблизи Кипра, и это стало еще одним доказательством высокого класса российского военного судостроения и мастерства экипажа. Об этом заявил военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, пишет Nation News.

Ранее стало известно, что американская авиация в течение двух дней искала «вооруженную крылатыми ракетами российскую подлодку», которая была задействована в военных учениях РФ у берегов Сирии.

«Американцы ищут подлодку и не могут найти! А почему не могут? Да потому что наши подлодки обладают скрытностью, малошумностью и новыми технологиями снижения заметности», — прокомментировал ситуацию Коротченко.

Эксперт отметил, что российские субмарины превосходят и применяемый американцами гидроакустический комплекс. Кроме того, ситуация с подлодкой еще раз продемонстрировала мастерство экипажа, успешно использующего тактические приемы уклонения от отслеживания.

«В условиях реальной войны это означает, что мы выполним поставленные задачи и сохраним жизни подводникам», — подчеркнул главный редактор.

Также эксперт напомнил, что субмарины РФ постоянно несут дежурство в Средиземном море. По словам Коротченко, российские подлодки находятся, например, на базе в Тартусе. Кроме того, в акватории Средиземного моря дежурят одна или две многоцелевых атомных подводных лодки России.

Ранее политолог Владимир Карасев в комментарии ФАН заявил, что США не могут отыскать российскую субмарину, так как не обладают техническими возможностями для отслеживания подлодок ВМФ РФ.