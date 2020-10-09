Аналитики рассказали, как изменились цены на маски и перчатки в РФ с марта

Москва, 9 октября. Цены на перчатки и антисептики возросли в России по сравнению с началом года, сообщил RT.

Аналитики компании «Такском» изучили статистику цен на средства индивидуальной защиты и антисептики в сентябре этого года. Как выяснилось, по сравнению с мартовскими ценами стоимость перчаток и антисептиков возросла, а масок — упала. Всего было проанализировано более 22 миллиардов кассовых чеков.

Средняя цена на перчатки составила 181 рубль за упаковку, то есть их стоимость возросла на 34% по сравнению с мартом 2020 года. Стоимость антисептиков увеличилась на 17% и достигла 403 рубля.

При этом цена на маски упала на 24% по сравнению с мартом. В сентябре упаковка масок стоит 113 рублей.