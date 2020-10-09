Москва, 9 октября. Певица Татьяна Овсиенко опровергла слухи о своем алкоголизме в своем Instagram-аккаунте.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у певицы возникли проблемы с неоднократно судимым сожителем. По заявлению прессы, он продает имущество артистки без ее соглашения и склоняет Овсиенко к алкоголизму.

Соцсети певицы заполонили поклонники, выражающие обеспокоенность за сложную судьбу Овсиенко. До этого артистка вовсе закрыла комментарии, еще больше встревожив фанатов. Недавно певица ответила на один из комментариев фанатки и опровергла слухи об алкоголизме и семейных проблемах.

«Таня, любила тебя всегда, разочаровала сегодня. Прости, но ты — глубоко пьющая женщина. Очень жаль», — написала поклонница под одной из фотографий.

«Какой бред! Побольше читайте новости!» — возмутилась Овсиенко.

В комментариях подписчики предположили, что опровержение было дано не самой певицей, а специально нанятым человеком. В СМИ официальных опровержений от Овсиенко не было, а на страницу в соцсетях она выкладывает только свое творчество.

В мае фанаты Овсиенко огорчились из-за ее фото с Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой. По их мнению, на фоне подруг она выглядит «постаревшей и поплывшей». Некоторые стали винить в столь разительных изменениях пластических хирургов, которые сделали Овсиенко неудачную подтяжку лица. Кто-то предположил, что артистка так выглядит из-за излишнего увлечения спиртными напитками.