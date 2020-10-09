Сатановский спрогнозировал большую войну между Россией и Западом

Москва, 9 октября. Запад использует методы 1980-х годов, чтобы ослабить Россию перед большой войной. К такому выводу пришел политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале.

Эксперт обратил внимание, что сейчас Запад активно поддерживает находящегося в ФРГ блогера Алексея Навального, которого якобы отравили, а также экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, которую приютила Литва и которая уже успела встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель. Все это напомнило Сатановскому конец 1980-х годов, когда на Западе была «мода» принимать советских диссидентов.

«Тогда это у Горбачева чем закончилось с его перестройкой и новым мышлением? Может, они надеются, что и сейчас так же выйдет?» — рассуждает политолог.

Вспомнил Сатановский и о ситуации с проектом «Северный поток — 2», а также о штрафе, который Польша решила наложить на «Газпром» из-за строительства трубопровода. Также политолог предположил, что Германия может в итоге прогнуться под давлением Вашингтона и «кинуть» Россию с газопроводом. Эксперт считает, что, если это произойдет, России можно будет покончить и с Польшей, и с Германий, и с другими обидчиками, например, с «мелким трехглавым змеем — Прибалтикой и Украиной».

«А заодно и в Азии, с учетом турок и японцев с их вечными претензиями по Курилам. Ну и, понятно, с Англией и Штатами, как это ни печально», — написал Сатановский.

По мнению политолога, если начнется «большой замес», без США и Великобритании не обойтись, поскольку они, по идее, должны «первыми попасть под раздачу». При этом Сатановский подчеркнул, что большая война России и Запада — это, конечно, катастрофа и апокалипсис.