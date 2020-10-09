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Экономика

ЕР подготовила предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

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ЕР подготовила предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

Москва, 9 октября. «Единая Россия» предложила возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам, сообщил первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев в беседе с ТАСС.

По его словам, члены «Единой России» уже обсудили свою инициативу с Пенсионным фондом России и Министерством труда и социальной защиты РФ. Теперь предложение направили в правительство, и, по словам Исаева, в «Единой России» ждут ответ на инициативу.

Политик сообщил, что инициативы «Единой России» включают как одновременное восстановление индексации для всех категорий работающих пенсионеров, так и поэтапный сценарий.

«В случае невозможности реализовать самый лучший вариант, у нас были и компромиссные предложения», — сказал Исаева.

В начале недели президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы. Он поддержал лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, который поднял тему справедливой индексации пенсий. По словам Миронова, глава государства поручил подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.

Источник: ТАСС
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