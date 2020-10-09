ЕР подготовила предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

Москва, 9 октября. «Единая Россия» предложила возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам, сообщил первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев в беседе с ТАСС.

По его словам, члены «Единой России» уже обсудили свою инициативу с Пенсионным фондом России и Министерством труда и социальной защиты РФ. Теперь предложение направили в правительство, и, по словам Исаева, в «Единой России» ждут ответ на инициативу.

Политик сообщил, что инициативы «Единой России» включают как одновременное восстановление индексации для всех категорий работающих пенсионеров, так и поэтапный сценарий.

«В случае невозможности реализовать самый лучший вариант, у нас были и компромиссные предложения», — сказал Исаева.

В начале недели президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы. Он поддержал лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, который поднял тему справедливой индексации пенсий. По словам Миронова, глава государства поручил подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.