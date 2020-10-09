Названы продукты, которые особенно вредны во время пандемии

Москва, 9 октября. Эпидемиолог Ольга Ненастина перечислила еду, от которой нужно отказаться во время пандемии, передает РИА Новости.

«От консервов в принципе нужно отказаться — такие промышленно переработанные продукты обделены питательной ценностью. Стоит избегать и сахара, потому что он негативно влияет как на проницаемость сосудистой стенки, так и на рост бактерий. Кроме того, лучше сократить потребление жареной пищи и фастфуда», — сказала Ненастина.

Врач призвала больше потреблять витаминов и минералов, которые содержатся в овощах и зелени. Эксперт посоветовала больше есть рыбу, морепродукты, молочные продукты и птицу. Также необходимо пить больше жидкости.

«Коронавирус в основном опасен для пожилых, поэтому важно, чтобы в их рационе было достаточное количество белка, витаминов. Не рекомендуется часто употреблять красное мясо, но раз в неделю в рационе оно должно присутствовать», — отметила врач.

Усилить иммунитет можно физическими нагрузками, свежим воздухом и избеганием стресса, добавила Ненастина.

Ранее врач назвал продукты, которые защитят от коронавируса. Эксперт ссылается на одну из недавно опубликованных научных работ, в которой утверждается, что дефицит витамина D в крови заметно ухудшает течение COVID-19. Врач советует есть рыбу и те продукты, где есть рыбий жир.