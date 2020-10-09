Россиянам объяснили опасность публикации фото из окон

Москва, 9 октября. Заместитель директора Института информационных технологий университета «Синергия» Антон Аверин объяснил в интервью агентств «Прайм» опасность публикации в социальных сетях фотографий вида из окна.

Конфиденциальность и приватность являются неотъемлемой частью жизни человека, но не все задумываются об этом и публикуют на своих страницах в социальных сетях кадры, которыми могут воспользоваться злоумышленники. Даже фотография, на которой изображен вид из окна или рабочего офиса, может заинтересовать недоброжелателей.

Аверин напомнил, что некоторые социальные сети не «очищают» данные о фотографии. Например, при публикации может появиться место, где был сделан снимок.

«Когда пользователь делает фотографию с телефона при включенных геоданных, сохраняется информация о том, где именно была сделана фотография. EXIF данные имеются у каждой фотографии вне зависимости от того, с какого устройства она была сделана», — сказал специалист.

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