Игорь Крутой раскрыл подробности драки с Басковым

Москва, 9 октября. Композитор Игорь Крутой раскрыл подробности драки с Николаем Басковым. Детали были раскрыты в интервью YouTube-каналу Super.

Инцидент произошел в аэропорту города Минска. Игорь Крутой решил снять на видео личный разговор Баскова и Сергея Лазарева. Николаю это не понравилось, и он попытался отнять телефон у Крутого.

«Он рванул разбить телефон, мы катались по полу, это была не постановка. Он рассказывает Лазареву внутреннюю информацию, понимает, что я все снимаю, начинает пытаться выбить телефон из рук. Потом мы оказались на полу. Мы умирали со смеху», — рассказал Крутой.

Он отметил, что всегда пытается показать закулисье эстрады пооткровеннее, но не хочет никого подставить.

Ранее Игорь Крутой рассказал свою версию «холодной войны» с коллегами Максом Фадеевым и Эмином Агаларовым. Причиной конфликта стало создание Крутым национальной премии при помощи канала «Россия-1». Крутому понадобилось срочно уехать, а в его отсутствие Макс Фадеев пожаловался, что Крутой сам все решает. К этому спору подключился Эмин Агаларов. Он заявил, что Крутой взял 1,5 млрд долларов на организацию музыкальной премии. Крутой ответил, что обвинения являются лживыми. После этого инцидента Крутой сообщил Гуцериеву, что не может работать с Агаларовым и Фадеевым.