Насекомое размером с птицу прилетело в Чернобыльский заповедник

Киев, 9 октября. К сотрудникам научного отдела Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника прилетела редкая бабочка — голубая ленточница, сообщила пресс-служба организации в социальной сети Facebook. Насекомое было размером с птицу.

Гигантскую бабочку еще именуют голубой орденской лентой. Бабочка занесена в Красную книгу Украины как уязвимый вид. Размах ее крыльев в полете достигает 110 мм.

Голубая орденская лента активна ночью, и как все ночные насекомые реагирует на свет. Возможно, свет в офисе сотрудников Чернобыльского заповедника привлек насекомое, и поэтому бабочка заскочила в гости к ученым.

Сейчас в заповеднике идут дожди. Когда они прекратятся, бабочку перенесут на ее любимое дерево — тополь.