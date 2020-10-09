Ученые объяснили резкое таяние мерзлоты в Арктике

Москва, 9 октября. Российские ученые выяснили, что из-за аномально теплых зимы и весны процессы таяния вечной мерзлоты в Арктике и Субарктике протекали на треть активнее, чем обычно. Об этом в беседе с ТАСС рассказал старший научный сотрудник лаборатории «Биогеоклим» Сергей Лойко.

Ученые Томского государственного университета провели исследование почв в Ямало-Ненецком автономном округе в конце лета 2020 года. По их данным, в сибирских регионах температура в начале года была необычно высокой — была в среднем выше на 5-10 градусов, чем за предыдущие десять лет.

По словам Лойко, таяние мерзлоты включает в себя три составляющие: рост температуры мерзлоты, глубина протаивания почвы летом и границы залегания мерзлоты.

«Результаты исследований показали, что таяние вечной мерзлоты было на 30% мощнее, чем обычно, и хорошо, что было холодное лето, будь жаркое лето, были бы все 50%», — сказал ученый.

Исследователи также обратили внимание на то, что из-за теплой зимы почва хуже промерзала, из-за чего насыщалась водой.

Повторение таких аномалий может вызвать в дальнейшем изменение свойств земли в Арктике, и придется изменять строительную документацию под более неустойчивый грунт. Однако, по словам экспертов, если клиническая аномалия не будет повторяться, то мерзлота восстановится в течение нескольких лет.