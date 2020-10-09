Актриса Толстоганова призвала наказывать за супружеские измены

Москва, 9 октября. Актриса Виктория Толстоганова призвала наказывать за супружескую измену, передает «Собеседник».

Толстоганова порассуждала об изменах на Московском международном кинофестивале, где показывали фильм «На дальних рубежах» с ее участием. Картина рассказывает о любовном треугольнике, который происходит в маленьком городке в Киргизии и приводит к трагичным последствиям.

«Каждое движение этих людей происходит под лупой. С одной стороны, это проблема, но с другой — это мешает им быть грязными, как помогает Москва быть грязными нам. Есть в этом глупость, тупость, оборотная сторона медали», — рассказала Толстоганова.

Во время работы над ролью актриса задумалась, нужно ли наказание за измену. Сначала девушка сомневалась, но потом решила, что наказание нужно.

«Первое, что приходит в голову — сказать: «Ребят, ну в смысле наказание? Давайте разберемся, что есть измена, а что есть не измена». Но Киргизия — такое чудное место, где вот прямо ветер реально выдувает мозги. Вдруг в какой-то момент ты приходишь к ответу… Должно же быть наказание за убийство — должно. Должно быть наказание и за измену!» — заявила Толстоганова.

Ранее Толстоганова рассказала о реакции знакомых на нашумевший сериал «Чики», в котором она исполнила роль матери одной из главных героинь. Она заявила, что многих из друзей хотели задушить ее героиню.