«Обедневший» Дробыш заработал вместе с Меладзе более 170 млн рублей

Москва, 9 октября. Пожаловавшийся на «бедность» продюсер Виктор Дробыш в прошлом году на одной из своих компаний вместе с другим продюсером Константином Меладзе заработал более 170 миллионов рублей, пишет Kp.ru.

Дробыш вслед за Иосифом Пригожиным стал рассказывать о тяжелом положении артистов, да и всех остальных представителей отечественного шоу-бизнеса, которые остались без денег из-за пандемии коронавируса.

Как оказалось, финансовое положение самого Дробыша не совсем критичное. В разное время звезда учредил десять организаций, одну из которых он, правда, сейчас закрывает. Бизнес у Дробыша разнообразный: и радиовещание, и звукозапись, и управление финансово-промышленными группами. Самая успешная компания Дробыша — «Первое музыкальное издательство», он владеет ее вместе с Меладзе. В прошлом году «Первое музыкальное издательство» принесло своим владельцам 177 миллионов рублей.

Пандемия коронавируса внесла серьезные корректировки в работу звезд российской эстрады. В частности, музыканты не могли давать концерты и, соответственно, зарабатывать на этом деньги. Многие знаменитости, в частности, продюсеры Пригожин и Дробыш, пожаловались на тяжелое состояние звезд, которым нелегко приходится без гастролей. Дробыш ранее рассказал о последствиях вынужденного безделья артистов из-за пандемии.