Дети Галкина и Пугачевой похвастались навыками кунг-фу

Москва, 9 октября. Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза и Гарри похвастались навыками кунг-фу, видео опубликовано в Instagram.

Отпрыски звездной четы продолжают умилять подписчиков своими достижениями. То решают задачи, то лопочут на иностранных языках, а теперь показали, как занимаются спортом, оттачивая навыки восточных единоборств. Лиза выступила в роли ведущей этого шоу, а Гарри крушил пенопласт.

«Дамы и господа, сегодня мы вам расскажем о самом лучшем кунг-фу», — анонсировала девочка выступление брата.

После вступления Гарри разломал о свою голову лист пенопласта, превратив его в кучу мелких кусочков.

Подписчики фан-страницы Лизы пришли в восхищение от увиденного.

«Вот повезло детям, что они есть друг у друга! Как им весело», — отметила elena.makarenko.1029.

«Какой красивый смех. Прямо как колокольчик золотой звенит», — написала очарованная Лизой gamzatova7.

«Чудесные дети! Когда смотрю на них, все время улыбаюсь», — прокомментировала tpodlozhenova.

Несколькими днями ранее Лиза и Гарри покорили фанатов, сыграв в футбол золотым мячом.