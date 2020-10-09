Юлию Самойлову выгнали из магазина из-за инвалидного кресла

Москва, 9 октября. Певица Юлия Самойлова рассказала, как ее выгнали из магазина из-за инвалидной коляски. Рассказ она опубликовала у себя в Instagram.

Неприятный случай произошел семь лет назад в известном магазине шуб. Администратор магазина попросил Самойлову покинуть здание, так как та может запачкать пол колесами инвалидного кресла.

«Сейчас тут все полы своими колесиками уделаете», — с презрением заявила администратор.

«Этот случай всегда кстати, когда в интервью спрашивают о комфорте для людей с инвалидностью», — отметила Самойлова.

Певица заметила, что за последние годы ситуация значительно улучшилась. Сейчас обычные граждане нормально относятся к людям с ограниченными возможностями, а для инвалидов запускают специальные сервисы.

«Сегодня даже весь спектр банковских услуг открыт для каждого онлайн. <...> Мобильное приложение, приспособленное для незрячих ребят, доступная инфраструктура в офисах и общение с инвалидами на равных (даже кредиты выдают, как всем)», — сообщила Самойлова.

Ранее Самойлова заявила, что Первый канал не предоставил ей достаточно времени для подготовки к Евровидению-2018. Певица напомнила, что изначально она должна была представлять Россию на конкурсе в 2017 году. Однако власти Украины запретили ей въезд в страну. Позднее представители Первого канала заверили Самойлову, что она примет участие в конкурсе в 2018 году.