Перечислены богатые витамином D продукты, которые защитят от COVID-19

Москва, 9 октября. Осенняя вспышка заболеваемости коронавирусом может быть связана с дефицитом витамина D. Об этом в интервью радио Sputnik заявил доктор и телеведущий Сергей Малоземов.

Осенью в России снижается солнечная активность, поэтому люди недополучают витамин D. Соответственно это негативно сказывается на иммунитете и восприимчивости к вирусам. Малоземов ссылается на одну из недавно опубликованных научных работ, в которой утверждается, что дефицит витамина D в крови заметно ухудшает течение COVID-19.

«Проще справиться с инфекцией, даже если она уже возникла, когда у человека нормальный уровень витамина D в крови», — говорит специалист.

Он отмечает, что поддерживать достаточный уровень витамина D в организме можно за счет правильного питания. Малоземов подчеркивает важность присутствия в рационе морепродуктов.

«Здесь важно понимать, что можно не покупать дорогие разновидности, главное, чтобы рыба была жирной и морской. Здесь хорошо годится сельдь, лишь бы не слишком соленая, еще лосось и скумбрия. Все, где есть рыбий жир, содержит много витамина D», — говорит доктор.

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