Гном Гномыч порадовал подругу подарком от Dior за 60 тысяч рублей

Москва, 9 октября. Сын музыкального продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр вручил подруге подарок за 60 тысяч рублей, пишет Teleprogramma.pro.

Юная модель Виола Антонова — давняя подруга Гном Гномыча (так ребенка называют родители). Ребята часто проводят время вместе. Саша Плющенко решил порадовать подругу подарком и преподнес ей комплект, состоящий из платья и ободка.

Бархатное платье от Dior стоит 42 тысячи рублей, а ободок для волос — 17,5 тысячи рублей. Таким образом подарок для подруги обошелся семье Рудковской-Плющенко почти в 60 тысяч рублей.

На странице Гном Гномыча появилось видео, на котором он дарит Виоле подарок. Девочка в свою очередь хотела отблагодарить приятеля поцелуем, но тот увернулся от ласк подруги. Поэтому Антонова лишь обняла Плющенко.

«Люблю дарить девочкам подарки, особенно когда выбираю сам и трачу свои заработанные», — говорится в сообщение под видео.

Недавно Рудковская раскрыла сумму заработков Гном Гномыча. Выяснилось, что на одной рекламе ребенок заработал в прошлом году миллион рублей. Поэтому все расходы на нянь, охранников и водителей взял на себя.