Киркоров рассказал о состоянии попавшего в реанимацию отца

Москва, 9 октября. Певец Филипп Киркоров рассказал о состоянии своего отца Бедроса, попавшего в реанимацию из-за проблем с сердцем на фоне коронавируса, пишут «Дни.ру».

По словам Киркорова, из-за коронавирусной инфекции у его родителя нарушился сердечный ритм, после чего 88-летний Бедрос был госпитализирован.

«Папа пока находится в больнице, в реанимации, в очень серьезной клинике, но, надеюсь, скоро все это закончится. Пока отцу сложно говорить, у него нет телефона, поэтому связь держим только через врачей», — поделился исполнитель.

Ежедневно певец получает подробную медицинскую сводку от врачей. При этом он теряется в догадках, как именно отец смог заразиться, потому что Бедрос практически не выходил из дома, лишь время от времени возил внуков в школу.

Сам Киркоров тоже переболел коронавирусом, но бессимптомно и лишь случайно узнал об этом.

«Если бы я не сдал анализ в Греции, то и не узнал бы об этом. А оказалось, у меня большое количество антител. И я не одинок, у нас уже полны антителами все», — отметил он.

Напомним, накануне Всемирная организация здравоохранения констатировала рекордное однодневное увеличение числа случаев заражения коронавирусом нового типа за весь период пандемии — 8 октября в мире было выявлено 338 779 заболевших за 24 часа.

Ранее в интервью RT вирусолог Анатолий Альштейн дал советы по укреплению иммунитета осенью.