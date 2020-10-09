Названы способы избежать заражения коронавирусом в общественном транспорте

Москва, 9 октября. Академик РАН и заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в беседе с радио Sputnik рассказал, как не заразиться коронавирусом в общественном транспорте.

Как подчеркивает специалист, главное правило — соблюдать масочный режим.

«Главное — надевать маску, причем не когда вы подходите к кассе, а за несколько десятков или сотен метров до входа в метро. Или на остановке автобуса, потому что там тоже скапливается большое количество людей, часто без масок», — говорит Покровский.

Он отмечает, что желательно надевать и перчатки. Если они отсутствуют, то необходимо минимизировать контакты с поверхностями в транспорте, а также тщательно мыть руки при первой же возможности. Эпидемиолог говорит, что открытое окно и проветривание салона — «положительный момент».

«Хуже, когда окна закрыты, воздух спертый <…> С другой стороны, можно и простудиться, все должно быть в разумных пределах», — отметил специалист.

Вадим Покровский призвал пассажиров соблюдать социальную дистанцию, а также по возможности ходить пешком.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала не ездить на юг с детьми из-за роста числа случаев заражения коронавирусом. Также она призвала ответственно подойти к соблюдению масочного режима.