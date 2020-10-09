Ивлеева на откровенном фото показала, куда ушли ее лишние килограммы

Москва, 9 октября. Телеведущая Анастасия Ивлеева в бикини показала, куда ушли ее лишние килограммы, фото она разместила в своем Instagram.

В эти дни Ивлеева отдыхает от забот на Мальдивах вместе с супругом, рэпером Элджеем. Недавно она порадовала поклонников откровенной фотографией. На снимке телезвезда предстала с растрепанными волосами и без макияжа в бикини, открывающем вид на грудь девушки. На другом фото Ивлеева изобразила тигрицу, сделав игривую гримасу и сверкнув белоснежными зубами. Поклонникам она предложила выбрать, какая из фотографий им понравилась больше.

Подписчики в комментариях ответили, что телеведущая выглядит красоткой на всех снимках.

«А в чем разница? Что на первой красотка, что на второй», — написала _dashulik__k.

«Насте отдых идет явно на пользу! Смотрите, какая красивая», — отметила ivleevaxcherry.

«Хорошо, что есть, что показать», — добавил serega_offiicial.

«Плюс два ушли в грудь. Зависть», — прокомментировала daritaj.

Ранее Ивлеева пожаловалась, что сбросила вес, но с лишними килограммами сильно потеряла в объеме груди. Она подчеркнула, что выступает за естественные формы и не планирует обращаться к пластическому хирургу.