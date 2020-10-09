Молодожены из Флориды трагически погибли через 4 дня после свадьбы

Сан-Мигель, 9 октября. Молодожены из американского штата Флорида трагически ушли из жизни спустя четыре дня после свадьбы. Возлюбленные стали жертвой авиакатастрофы, возвращаясь из медового месяца, сообщает официальный Twitter-аккаунт полиции округа Сан-Мигель (штат Колорадо).

Новоявленные супруги работали в авиакомпании United Airlines. 30-летний Костас Джон Сивиллис был пилотом, а его 33-летняя избранница Линдси Вогеляр — стюардессой. Они арендовали легкомоторный самолет, чтобы добраться домой из города Теллерейд, где они справляли медовый месяц, однако он разбился через 15 минут после взлета. Молодожены погибли на месте.

«Он всегда все просчитывал наперед, а она была его крыльями для поиска приключений», — рассказывают о погибших их родственники.

Правоохранительные органы начали проверку по факту происшествия. Причины трагедии пока не сообщались.

«Молодожены возвращались во Флориду с возможной остановкой в Оклахоме для дозаправки. В самолете их было только двое», — сообщает местная полиция.

More photos from Telluride plane crash. pic.twitter.com/qw4rC4F6mi — San Miguel Sheriff (@SheriffAlert) October 6, 2020

4 октября стало известно о падении легкомоторного самолета в Пензенской области. Как сообщал источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах, на борту был один человек. Пилот скончался.