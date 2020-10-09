Украина выдворила неонацистов из США, которые хотели воевать за «Азов»

Киев. 9 октября. Власти Украины выслали из страны двух американских неонацистов, которые пытались поступить на службу в полк «Азов», пишет «Страна.ua».

На днях Служба безопасности Украины сообщила, что пресекла попытку создания в стране ячейки международной неонацистской группировки, причастной к совершению террористических актов на расовой почве. В ведомстве заявили, что вербовкой экстремистов занимали граждане США, который искали сторонников в Киеве, Львове и Харькове.

В СБУ также отметили, что американцы пытались поступить на службу в полк «Азов» для получения боевого опыта, который затем планировали использовать при совершении преступлений.

По данным издания, речь идет о членах группировки AWD, организованной четыре года назад и пропагандирующей идеи превосходства белой расы. В феврале в США были арестованы пятеро ее руководителей.

Американские радикалы уже не в первый раз пытаются пополнить ряды «Азова». В сентябре прошлого года ФБР арестовало Джаррета Смита, который хотел поехать на Украину, чтобы поступить в полк. На родине его приговорили к двум с половиной годам тюрьмы.

В октябре 2019 года 40 конгрессменов США потребовали от Госдепа признать полк «Азов» террористической организацией.