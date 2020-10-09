Падчерица Максаковой рассказала, как они вместе употребляли наркотики

Москва, 9 октября. Дочь экс-депутата Дениса Вороненкова и падчерица певицы Марии Максаковой Екатерина рассказала неприятные подробности контактов с мачехой, пишет портал «Дни.ру». По словам девушки, артистка «подсадила» ее на наркотики.

Отмечается, что после гибели Вороненкова Максакова порвала отношения с родственниками беглого депутата. Сохранить отношения певице удалось лишь с его дочерью от первого брака. Певица даже приглашала Екатерину пожить к себе в Киев.

«Спустя два-три месяца после переезда я снова употребила наркотики. Мы принимали их вместе где-то полгода. Несколько раз Мария принимала их со мной, в остальное время я делала это сама», — сказала дочь Вороненкова в эфире «Пусть говорят».

Как утверждает Екатерина, Максакова даже познакомила ее с человеком, у которого можно было приобрести запрещенные вещества. Однако теплые отношения падчерицы и мачехи подошли к концу — сейчас они судятся за квартиру, которую дочь беглого депутата продала.

«Она хочет с этого поиметь 40%! Там около двухсот квадратных метров. Довольно большое помещение», — отметила Екатерина.

Ранее сообщалось, что Мария Максакова не удовлетворилась результатами ДНК-теста, который показал, что она не внучка Иосифа Сталина. Заняться изучением родословной певицу подтолкнул тот факт, что ее мать никогда не знала имя своего отца.