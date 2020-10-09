Киев, 9 октября. Житель Киева Александр Кондратенко рассказал, что коронавирус вызвал коллапс системы здравоохранения на Украине, пишет «Русская весна».

По словам Кондратенко, он долго искал место в больнице для своей пожилой мамы, у которой выявили коронавирусную инфекцию. Он обнаружил, что все больницы Киева переполнены, а под окнами стоят вереницы скорых.

«Правда такова, друзья: 15-я клиническая — люди лежат прямо в коридоре, 4-я забита полностью, 8-я так же. Под всеми инфекционными отделениями города вереницы скорых. Отсутствие лекарств, два градусника на все отделение — это малая часть реального коллапса с нашим здравоохранением», — рассказал мужчина.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом в стране сейчас хуже, чем когда-либо.

«Антирекорды почти каждый день. В больницах стремительно заполняются койки. Уже сейчас мы начинаем подготовку временных госпиталей для больных COVID-19», — отметил он.

Степанов спрогнозировал, что ситуация полностью выйдет из-под контроля, если украинцы и дальше будут игнорировать правила противоэпидемической безопасности.

Отметим, накануне на Украине был поставлен антирекорд по числу выявленных больных COVID-19 — за сутки 8 октября в стране подтвердилось 5 397 новых случаев коронавируса.