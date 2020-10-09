Глава МИД Украины хотел докурить сигару Черчилля «за победу против РФ»

Киев, 9 октября. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался в Facebook, что во время экскурсии по музею Уинстона Черчилля в Лондоне хотел докурить сигару премьер-министра.

По словам Кулебы, в музее-бункере Черчилля он сопровождал украинского президента Владимира Зеленского. Главе Украины предложили посидеть в кресле знаменитого премьер-министра, откуда тот командовал британскими войсками во время Второй мировой войны.

«Мы там впитали позитивный дух», — рассказал Кулеба, добавив, что оттуда Черчилль «руководил войной, в которой победил того, кого, казалось, победить было невозможно».

Министр добавил, что во время экскурсии испытал сильное искушение.

«Там на столе возле кресла Черчилля до сих пор лежит сигара. Очевидно, не та, которую оставил недокуренной сам Черчилль, но очень хороший символ. Хотелось выкурить сигару за победу Украины в войне с Россией. Победа обязательно будет, в частности, благодаря таким друзьям, как британцы», — сказал он.

Ранее стало известно, что в ходе визита в Великобританию Владимир Зеленский проведет переговоры с премьер-министром Борисом Джонсоном, в ходе которых стороны планируют подписать документы о стратегическом партнерстве.