Киев, 9 октября. Сегодня в ВСУ не наберется и роты из бывших жителей Крыма, которые были бы готовы реально идти проливать кровь за полуостров, заявил бывший старший сержант ВСУ Алексей Грживач, передает «ПолитНавигатора». Военный пожаловался, что крымчане не идут воевать за Украину.

«На сегодняшний момент в украинской армии не наберется даже роты тех людей, которые вышли оттуда, крымчан, которые бы захотели воевать с ними, то есть, со своими бывшими сослуживцами», — констатировал Грживач в эфире шоу «Голос правды».

Он напомнил о попытках создать татарский батальон «Крым», который бы «освобождал» полуостров, ведя боевые действия. Однако, по словам экс-военного, входили в батальон «10-20 маргиналов, которые ни к чему не были способны».

«То есть, во всем составе украинской армии не найдется ни одного крымчанина. Скажем так, даже если всех собрать в выделенном таком подразделении, то их не найдется даже и на роту на сегодняшний момент», — констатировал украинец.

Крым воссоединился с РФ в 2014 году по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Киев продолжает считать полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Периодически украинские политики предлагают различные варианты «возвращения» региона: от военных операций до партизанских провокаций.

К примеру, в апреле стало известно, что сотрудники ФСБ РФ пресекли на территории Крыма деятельность представителей главного управления разведки Минобороны Украины. Агентурная группа планировала теракты, похищение информации, содержащей гостайну, а также занималась вербовкой россиян, передавал RT.