Фармакологи предупредили о побочных эффектах препарата от коронавируса

Москва, 9 октября. Фармакологи нашли побочные эффекты у препарата от коронавируса фавипиравира и лекарств на его основе, пишут «Известия».

По данным специалистов, использование фавипиравира может привести к нарушениям моторных функций организма.

«Необходима настороженность в отношении новых, недостаточно документированных или ранее не зарегистрированных нежелательных эффектов, например, моторных нарушений и падений», — говорится в документе, опубликованном Информационным центром по вопросам фармакотерапии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией Минздрава России.

Фармаколог Юрий Киселев отметил, что фавипиравир был зарегистрирован в 2014 в Японии в качестве резервного средства при лечении атипичного гриппа и с тех пор не применялся широко. Предупреждение о новых побочных эффектах появилось в аннотации к японскому лекарству «Авиган» на основе этого препарата. Там говорится о возможности двигательных нарушений и повышении риска падений, но подчеркивается, что связь этих эффектов с фавипиравиром не доказана.

Специалисты указывают на то, что производители до сих пор не опубликовали развернутых результатов исследования, доказывающих эффективность фавипиравира против коронавируса нового типа.

Роспотребнадзор отмечает, что не выявил таких побочных эффектов у препарата. Ранее Минздрав РФ разрешил амбулаторное применение двух отечественных лекарств от коронавируса с международным непатентованным наименованием фавипиравир.