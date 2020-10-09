Минобороны РФ сообщило о снятии режима ЧП в Рязанской области

Москва, 9 октября. Режим ЧС в Рязанской области, введенный после пожара около военного арсенала, будет снят в пятницу с 8.00, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Оперативный штаб принял решение снять режим ЧС в районе пожара в Рязанской области с 8.00 9 октября.

По данным Минобороны, к настоящему моменту арсенал не представляет угрозы для местного населения, жители возвращаются в свои дома.

«На сегодняшний день выполнены все задачи. Открытого горения и взрывов на арсенале нет. Арсенал абсолютно локализован», — заявил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

Группы разминирования проверили все населенные пункты в радиусе семи километров. Специалисты обнаружили шесть невзрывоопасных элементов на расстоянии 1,5 километров.

«Проведены проверки всех газопроводов, железной дороги, в том числе подъездного пути к арсеналу от станции Желтухино, и автострады. Все работает в штатном режиме. Никаких нарушений в этом вопросе нет», — подчеркнул Булгаков.

В среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино загорелась трава. После огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, что привело к серии взрывов. Губернатор Рязанской области Николай Любимов ввел режим ЧС. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 16 человек.

Как сообщал RT, военный следственный отдел Следственного комитета России по Рязанскому гарнизону возбудил уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих.