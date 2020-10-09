Регину Тодоренко застали в нежных объятиях Костомарова

Москва, 9 октября. Телеведущую Региону Тодоренко застали в объятиях ее партнера по шоу «Ледниковый период» фигуриста Романа Костомарова, видео выложено в ее Instagram.

Супруги Регина Тодоренко и Влад Топалов приняли решение поучаствовать в съемках очередного сезона «Ледникового периода». В партнеры Тодоренко достался Костомаров, а Топалов кружится на льду рука об руку с олимпийской чемпионкой Еленой Ильиных.

На днях поползли слухи, что Костомарова и Тодоренко могут объединять не только выступления на ледовой арене. Их заметили в центре Москвы на Малой Бронной улице, причем фигурист нежно обнимал свою партнершу, на ногах которой были надеты роликовые коньки.

Впрочем, у Топалова едва ли найдется повод для ревности — звезды шоу всего лишь участвовали в фотосессии для нового интервью. В какой-то момент мужчина решил вспомнить один из элементов их выступления, взял Тодоренко за талию и посадил себе на плечо.

На днях Регина опубликовала довольно-таки чувственное видео с Костомаровым, вызвавшее настоящий переполох среди поклонников.

«Не понимаю я этих любовных роликов с партнерами по катанию. Очень умный ход организаторов запустить ревностную полосу между вами и вашим мужем. Смотрите, не доиграйтесь до развода в погоне за рейтингом», — предупредила vika_s1007.

Ранее стало известно о том, как отреагировала Тодоренко на поцелуй Топалова с его партнершей Ильиных.