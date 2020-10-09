Роспотребнадзор не рекомендует путешествовать с детьми из-за коронавируса

Москва, 9 октября. Глава Роспотребнадзора Анна Попова не рекомендует ездить на юг с детьми из-за роста числа случаев заражения коронавирусом. Также она призвала соблюдать масочный режим, передает «Российская газета».

«Сомневаюсь, что будет правильным решением ехать с ребенком на юг. Это тоже транспорт, это тоже перелеты. Сезонный подъем сегодня идет во всем мире. И в России», — заявила Попова.

По ее словам, время с детьми лучше всего проводить дома или на даче. Она подчеркнула, что взрослые и дети должны обязательно носить средства защиты в общественном транспорте.

Также Анна Попова отмечала, что по итогам сентября можно констатировать, что большинство заболевших коронавирусом в России — «белые воротнички», вернувшиеся в офисы после отпусков.

Руководитель Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков подчеркивал, что если жители столицы не будут соблюдать введенные ограничения, то властям придется их ужесточить. За последние сутки в Москве скончались 33 человека с подтвержденным коронавирусом.

8 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордный показатель числа новых случаев заражения коронавирусом в мире — 338 тысяч. Большинство новых пациентов зарегистрировано в Северной и Южной Америке, а также в Европе.