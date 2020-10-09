На Украине сказали, что ожидает Донбасс при пересмотре Минских соглашений

Минск, 9 октября. Украина в одностороннем порядке не может пересматривать Минские соглашения. Донбасс может оказаться в состоянии «фильтрационного лагеря», если Киев получит контроль над границей. Об этом в интервью изданию «Украина.ру» заявил директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Politico фактически отказался от выполнения Минских соглашений, заявив, что выступает против проведения выборов в Донбассе, пока Украина не получит контроль над границей.

«Мы [Украина] можем только требовать уточнений, но они все равно не коснуться пункта о контроле над границей. Если мы ставим своих пограничников на украинско-российскую границу, значит, Донбасс оказывается в состоянии, как говорят наши радикалы, фильтрационного лагеря. Понятно, что на это никто не пойдет», — заявил Рудяков.

Политолог подчеркнул, что своим заявление Зеленский поставил жирную точку в любых размышлениях о том, будет ли Киев исполнять обязательства по Минским соглашениям.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. После государственного переворота в стране отдельные районы Луганской и Донецкой областей объявили о независимости, образовав ЛНР и ДНР. Киев начал военную операцию против республик Донбасса. Мирный путь решения конфликта пытаются найти участники контактной группы в Минске, которые приняли Минские соглашения.

В документе прописывается, что сначала должны пройти выборы в Донбассе. И если они будут признаны ОБСЕ демократическими, можно будет приступать к остальным пунктам договоренностей.