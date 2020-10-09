Вашингтон обвинил Россию в попытках «помешать получить вакцину»

Вашингтон, 9 октября. Директор Национального центра контрразведки и безопасности США (NCSC) Уильям Эванина в интервью телекомпании Hearst заявил, что Россия, Китай и Иран пытаются не дать Америке получить вакцину от COVID-19.

В подтверждение своих слов Эванина не привел абсолютно никаких доказательств.

«Как только мы получим вакцину, они определенно попытаются не дать нам применить ее. Три игрока — Россия, Китай и Иран — точно пытаются не дать нам получить вакцину», — завил он.

По мнению директора NCSC, Россия сегодня пользуется «новой тактикой».

«Изменение заключается в том, что русские больше не используют ботов и фабрики троллей, потому что те «засвечены». Теперь они пользуются информацией граждан США и искусственно усиливают ее», — сказал Эванина.

Он выразил уверенность, что Москва пытается «уничтожить демократию» в Америке и внести раскол в общество. Китай Эванина назвал «субъектом, паразитирующим на экономике мирового лидера», имея в виду лидерство Соединенных Штатов.

Развивая тему, директор NCSC заявил, что противники Вашингтона могут использовать в своих целях заражение президента США Дональда Трампа коронавирусом и усилить раскол между республиканцами и демократами.

«Я считаю это открытой раной, которой могут воспользоваться наши противники. Диагноз, поставленный президенту, дает им возможность расширить, усилить и обострить противоречия с обеих сторон», — отметил он.

Эванина добавил, что Россия, Иран и Китай якобы снова пытаются вмешаться в выборы президента США и назвал это «проблемой уровня национальной безопасности».