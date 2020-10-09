Москва, 9 октября. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила «Российской газете», что офисные работники чаще всего заражались коронавирусом в сентябре.

По словам Поповой, по итогам первого осеннего месяца можно констатировать, что большинство заболевших коронавирусной инфекцией в России — «белые воротнички», вернувшиеся в офисы после отпусков и удаленной работы.

«Учителя COVID-19 болеют редко. Больше всего заболевших в сентябре — это офисные работники, которые все лето были на дистанте и в отпусках, а сегодня они собрались и только осваивают новые правила социального поведения», — рассказала глава Роспотребнадзора.

Она подчеркнула, что на данный момент практически не фиксируется случаев, когда педагог заразился бы коронавирусом от ученика, поскольку учителя в школах в обязательном порядке носят защитные маски. Попова добавила, что рост заболеваемости среди медиков также остается незначительным.

По данным Роспотребнадзора, коронавирусной инфекцией в России на сегодняшний день переболело менее процента населения, поэтому большая часть россиян смогут пройти вакцинацию раньше, чем заразятся коронавирусом нового типа.

По мнению Поповой, сейчас не лучшее время для того, чтобы брать отпуск и уезжать куда-то на отдых.

«Сезонный подъем сегодня идет во всем мире. Мы видим по цифрам. Наверное, провести это время с ребенком дома или где-то на даче, на свежем воздухе было бы лучшим вариантом», — добавила она.

Ранее RT сообщил, что в Госдуме предложили запретить концерты в барах и кафе до конца года.