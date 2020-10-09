Турист выкупил все купе для своих кошек в поезде до Анапы

Москва, 9 октября. Пассажиру поезда Москва-Анапа пришлось выкупить все купе, чтобы перевезти с собой своих кошек. Очень быстро владелец питомцев стал настоящим героем в соцсетях.

Пользователь Илья Хангиреев опубликовал на своей странице фотографию, на которой запечатлены три довольные кошки, спокойно выглядывающие в окно со вторых полок купейного вагона поезда.

Для владельца котов мера была вынужденной. По правилам РЖД, хозяин обязан выкупить все купе, если перевозит крупное домашнее животное, которое не помещается в переноску. Мелких животных разрешается перевозить в переноске.

Имя пассажира неизвестно, но после появления снимка в соцсети он уже стал крайне популярен у любителей домашних животных. Многие пользователи похвалили хозяина животных за заботу о братьях меньших.

«Какой молодец хозяин, котикам удобно, без стресса», — пишет в комментариях Ольга Кирпанева.

«Билет для кошки по стоимости как детский? Хороший хозяин. Ничего для котиков не жалеет. Кому-то, наверно, захотелось стать котом у такого человека после прочтения новости», — добавила Ольга Кудринских.

«Надо сделать именно такую услугу: путешествие на поезде в купе с котиками», — предложил Сергей Романцов.

В середине сентября сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» изменила стоимость провоза животных по новым правилам. С 15 сентября вступили в силу новые правила: теперь пассажир имеет право «перевозить только один контейнер с комнатным прирученным животным». В самом контейнере может быть только один питомец. Исключения составляют котята или щенята, которых в контейнере должно быть не более трех. При этом им должно быть строго от восьми недель до шести месяцев.