Ходченкова поразила фанатов «строгим» образом на красной дорожке ММКФ

Москва, 9 октября. Одна из самых красивых актрис российского кино Светлана Ходченкова появилась на красной дорожке Московского международного кинофестиваля в строгом, но элегантном образе, передает «Телепрограмма.про».

В рамках ММКФ прошла конференция и показ фильма Эдуарда Бордукова «На острие», главную роль в котором исполнила Ходченкова. 37-летняя актриса появилась на красной дорожке в стиле casual chic. Образ Ходченковой создали белая водолазка, клетчатый жакет Dior и укороченные джинсы. Завершали лук белые лодочки и синяя сумка-клатч.

Свои длинные волосы актриса «заправила» в водолазку, так что создавалось впечатление, будто у нее каре. Макияж звезда сделала с акцентом на глаза.

«Вы состригли волосы?» — даже поинтересовался в Instagram пользователь под ником antoninalamyk62.

Актриса с удовольствием позировала перед фотографами и отвечала на вопросы. В частности, она призналась, что находится в хорошей форме благодаря тренировкам и танцам на пилоне. Это помогло ей справится с ролью саблистки Александры Покровской.

Ранее гостей ММКФ на красной дорожке поразила актриса Оксана Акиньшина. Для светского выхода артистка выбрала строгий черный костюм, который вместе с тем добавил образу пикантности за счет глубокого декольте, а также спокойный «нюдовый» макияж и серебристые украшения.