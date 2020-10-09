Кристен Стюарт объяснила, почему долго скрывала отношения с девушками

Москва, 9 октября. Актриса Кристен Стюарт, ставшая знаменитой благодаря франшизе «Сумерки», рассказала изданию InStyle, почему скрывала отношения с девушками.

Стюарт отметила, что начала встречаться с девушками, когда ей был 21 год. Окружающие сразу стали активно интересоваться ее ориентацией, но артистке не нравились разговоры на эту тему, она избегала публичности.

«Я чувствовала, что это, вероятно, может ранить людей, с которыми у меня отношения. Мне было не стыдно стать открытой лесбиянкой, просто не люблю публичность в этом вопросе», — вспоминает актриса.

Она подчеркнула, что была и в гетеросексуальных отношениях, во время романов с мужчинами также скрываясь от прессы, чтобы ее не фотографировали вместе с бойфрендами.

По ее словам, когда она начала играть роли персонажей с нетрадиционной ориентацией в кино, ей по-прежнему приходилось скрывать свои собственные сексуальные предпочтения, но они оказывали влияние на выбор проектов, в которых ей предлагали участвовать.

«Думаю, я не случайно выбираю истории и персонажей — это те принципы, которые я отстаиваю», — добавила Стюарт.

Ранее стало известно, что Кристен Стюарт вошла в список самых «некрасивых» актрис Голливуда. Вместе с ней в него попали Ума Турман, Лайза Минелли, Тильда Суинтон и другие звезды.